В четверг, 28 мая, возле здания МВД Украины в Киеве прошла акция под названием «Авакоff. Открой доказательства», участники которой потребовали предоставить адвокатам обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета все материалы дела, пишет УНИАН

Исход дела Шеремета зависит от того, готов ли Зеленский идти против Порошенко – Кость Бондаренко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие считает исполнителями убийства Шеремета.

По их словам, защита обвиняемых до сих пор не получила материалы уголовного производства, несмотря на то что Нацполиция ранее объявила о завершении досудебного расследования.

Защита полагает, что МВД намеренно затягивает процесс, так как в деле якобы нет ничего, кроме сфальсифицированных доказательств. Кроме того, адвокаты завили, что Госбюро расследований (ГБР) начата проверка этих экспертиз на предмет фальсификации, и если адвокаты получат доступ к материалам дела по убийству Шеремета, то эти доказательства будут приобщены к расследованию ГБР и сыграют против полиции.

На сегодняшний день следствие считает Антоненко непосредственным исполнителем покушения на Шеремета, но не организатором, как это было ранее.