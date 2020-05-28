Сообщается, что среди нескольких десятков собравшихся были адвокаты бывшего атошника Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие считает исполнителями убийства Шеремета.
По их словам, защита обвиняемых до сих пор не получила материалы уголовного производства, несмотря на то что Нацполиция ранее объявила о завершении досудебного расследования.
Защита полагает, что МВД намеренно затягивает процесс, так как в деле якобы нет ничего, кроме сфальсифицированных доказательств. Кроме того, адвокаты завили, что Госбюро расследований (ГБР) начата проверка этих экспертиз на предмет фальсификации, и если адвокаты получат доступ к материалам дела по убийству Шеремета, то эти доказательства будут приобщены к расследованию ГБР и сыграют против полиции.
На сегодняшний день следствие считает Антоненко непосредственным исполнителем покушения на Шеремета, но не организатором, как это было ранее.