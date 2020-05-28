По его словам, этот шаг стал вынужденной мерой со стороны МВФ, так как данные государства, не имея возможности отдать долги, скорее всего, просто прекратили бы отношения с МВФ.
Также по его словам, «коронакризис» показал уязвимость даже к кратковременному прекращению выполнения части долговых обязательств со стороны частного и корпоративного секторов. Гаврилечко отметил, что объем виртуального финансового сектора в десятки раз превышает мировой ВВП. В таких условиях прекращение выплат по займам МВФ — вопрос времени.
«Если обвалить всю системы этих самых виртуальных долгов, то реальный сектор этого вообще не заметит! Так как его уже полвека как кредитуют за счет печатного станка. Потому сейчас наиболее удачный момент для того, чтобы ставить МВФ максимально жесткие ультиматумы…А насчет дефолта… Так с 2015 года мы живем в состоянии дефолта по внешним обязательствам. И что, это хоть кто-то заметил?», — заявил он.