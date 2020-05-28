Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что Украине необходимо обратить внимание на то, что меньше месяца назад МВФ списал долги 25 беднейшим странам, которые обращались туда за помощью. Свое мнение 28 мая он высказал изданию «Комментарии»

И так все дорого. Гаврилечко объяснил, почему на Украине не будет взрывного роста цен © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

Также по его словам, «коронакризис» показал уязвимость даже к кратковременному прекращению выполнения части долговых обязательств со стороны частного и корпоративного секторов. Гаврилечко отметил, что объем виртуального финансового сектора в десятки раз превышает мировой ВВП. В таких условиях прекращение выплат по займам МВФ — вопрос времени.

«Если обвалить всю системы этих самых виртуальных долгов, то реальный сектор этого вообще не заметит! Так как его уже полвека как кредитуют за счет печатного станка. Потому сейчас наиболее удачный момент для того, чтобы ставить МВФ максимально жесткие ультиматумы…А насчет дефолта… Так с 2015 года мы живем в состоянии дефолта по внешним обязательствам. И что, это хоть кто-то заметил?», — заявил он.