Первое заседание нового трехстороннего формата по афганскому урегулированию «Узбекистан - США - Афганистан» состоялось в онлайн-режиме 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана 28 мая

Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea | Перейти в фотобанк Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмар, а также замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл - отметили, что этот трехсторонний формат является консультативным механизмом для предложений по мирному урегулированию и возрождению экономики Афганистана, а также интеграции его в региональные экономические процессы.

«Стороны приветствовали заключение политического соглашения от 17 мая с. г. о формировании инклюзивного правительства Афганистана и создании Высшего совета по национальному примирению, продолжение практики освобождения заключенных как со стороны афганского правительства, так и движения "Талибан"*», — говорится в сообщении.

В ходе заседания также была подчеркнута необходимость реализации таких проектов, как строительство ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри, железнодорожных маршрутов Мазари-Шариф — Герат, Мазари-Шариф — Кабул с перспективой их выхода на морские порты Пакистана.

* Организация запрещена в РФ