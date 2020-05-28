Заслушав стороны, суд постановил применить к мужчине меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами Сергеем Колебошиным и Анатолием Урбанским.
«Сейчас он находится в медицинской части СИЗО», — акцентировала адвокат Юлия Токаева.
Она добавила, что органы досудебного расследования в полной мере не использовали свои возможности, чтобы найти ее подзащитного, который был официально трудоустроен в Одесской облгосадминистрации.
Защита также настаивала на том, что за пожарную безопасность отвечал в колледже не Хаецкий, который уволился из колледжа еще 18 ноября прошлого года, а завхоз Татьяна Фомич, которой суд ранее определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.