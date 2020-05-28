«В Одессе с утра начался обещанный синоптиками сильный ливень, который уже успел затопить Приморскую и Балковскую улицы. Также от затопления пострадала знаменитая Пересыпь, а на затопленную улицу вышли люди с удочками. Двоих рыбаков с удочками заметили сегодня на затопленной Пересыпи», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что возле Пересыпского моста частично подтоплены улицы Известковая и Одария, переулок Ширяевский. В результате потопа на Балковской, на Ольгиевском спуске, Краснослободской и Известковой образовались пробки.
На месте работают сотрудники патрульной полиции и коммунальщики, которые лопатами чистят ливневки.