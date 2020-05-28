Одесситы вышли рыбачить на затопленные дождем улицы. Об этом 28 мая сообщает «Думская»

Кровавая рыбалка. Семь человек стали жертвами стрельбы в Житомирской области © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что возле Пересыпского моста частично подтоплены улицы Известковая и Одария, переулок Ширяевский. В результате потопа на Балковской, на Ольгиевском спуске, Краснослободской и Известковой образовались пробки.

На месте работают сотрудники патрульной полиции и коммунальщики, которые лопатами чистят ливневки.