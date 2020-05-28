Украинская авиакомпания-монополист МАУ начала процесс вынужденного сокращения сотрудников из-за закрытия авиасообщения в рамках карантина. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба компании

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«К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ», — цитируется в сообщении президент МАУ Евгений Дыхне.

В пресс-службе авиаперевозчика агентству Интерфакс-Украина сообщили, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев. В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.