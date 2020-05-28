Отмечается, что сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Руководство хочет сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный.
«К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ», — цитируется в сообщении президент МАУ Евгений Дыхне.
В пресс-службе авиаперевозчика агентству Интерфакс-Украина сообщили, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев. В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.