Жителю Нью-Йорка украинцу Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч долларов за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом 27 мая сообщили на сайте прокуратуры США

Украинский хакер похитил персональные данные жителей ЕС и США, но был пойман своими © npu.gov.ua | npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Отмечается, что Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия, похищенные данные он вместе с сообщниками продавал. Заработанные деньги, предположительно, отмывал с помощью биткоина.

Антоненко задержали в прошлом году в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди сразу после прибытия с Украины. Агенты под прикрытием смогли связать Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло 94 млн долларов. В момент ареста на обоих кошельках находилось более 140 тысяч долларов.