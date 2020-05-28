«Вчера жителю Нью-Йорка было предъявлено обвинение в заговоре с целью взлома компьютера, незаконного оборота номеров украденных платежных карт и отмывания денег», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия, похищенные данные он вместе с сообщниками продавал. Заработанные деньги, предположительно, отмывал с помощью биткоина.
Антоненко задержали в прошлом году в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди сразу после прибытия с Украины. Агенты под прикрытием смогли связать Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло 94 млн долларов. В момент ареста на обоих кошельках находилось более 140 тысяч долларов.