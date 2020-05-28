Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, как в 1999 году врач в киевской больнице «Охматдет» лечил ее дочь Ульяну и угрозами пытался склонить 19-летнюю мать к половой связи. Об этом на днях исполнительница рассказала в Instagram-шоу «Правда или дело»

«Скажи, что Крым наш»: Полякова рассказала, как в Ровно радикалы устроили ей допрос прямо на концерте © Secretsecvice / wikimedia.org Нины Матвиенко Антонина (Тоня) вышла замуж и родила девочку в 17 лет.

«Однажды случилась неприятность. Мы попали в "Охматдет", ко мне пришел врач и стал меня домогаться — в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет. Все были на даче. Некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы"», — рассказала певица.

По ее словам, сначала она молчала из страха. Но в ситуацию вмешался брат. Также помогло и то, что тогда она сказала врачу, что ее мать — Нина Матвиенко. Сейчас Тоня сомневается, стоит ли называть имена. Она опасается, что может столкнуться с осуждением, а врач не понесет никакой ответственности.