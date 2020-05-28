Активисты под зданием МВД в Киеве организовали протест с требованием освободить из СИЗО одесского поэта, активиста и бывшего замдиректора сгоревшего одесского колледжа Андрея Хаецкого. Об этом 28 мая сообщает «Пятый канал»

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