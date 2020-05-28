Активисты под зданием МВД в Киеве организовали протест с требованием освободить из СИЗО одесского поэта, активиста и бывшего замдиректора сгоревшего одесского колледжа Андрея Хаецкого. Об этом 28 мая сообщает «Пятый канал»
Отмечается, что Хаецкий является единственным арестованным по делу.
«По словам защитницы, активист является инвалидом III группы, у него искусственный клапан в сердце. Сейчас он находится в медицинской части следственного изолятора», — говорится в сообщении.
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