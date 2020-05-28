Известного в Одессе поэта сделали крайним в громком деле о сгоревшем колледже
Известного в Одессе поэта сделали крайним в громком деле о сгоревшем колледже
© Facebook, Андрій Хаєцький
Отмечается, что Хаецкий является единственным арестованным по делу.

«По словам защитницы, активист является инвалидом III группы, у него искусственный клапан в сердце. Сейчас он находится в медицинской части следственного изолятора», — говорится в сообщении.    