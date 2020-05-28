В Апелляционном суде Одесской области рассматривают жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей для Хаецкого. Под зданием суда проходит акция в его поддержку. Собралось около 200 человек.
Отмечается, что самого Хаецкого в суд не доставили. Он находится в медчасти СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья.
«В зале суда присутствуют народные депутаты Анатолий Урбанский, Сергей Колебошин, депутат горсовета Лилия Леонидова, а также сестра Андрея Хаецкого Мария. Депутаты подали ходатайство о взятии Хаецкого на поруки», — говорится в сообщении.
Суд по просьбе прокуроров добавил к материалам дела акт про готовность колледжа к работе с подписью Хаецкого. Обвинение утверждает, что его необходимо содержать в СИЗО, поскольку он может скрыться от следствия за границей. В качестве аргумента обвинение приводит то, что в период с декабря 2019 года по май 2020-го Хаецкий поменял свой номер телефона.
Хаецкому вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее жертвы в сгоревшем колледже на Троицкой. В 2019 году он работал замдиректора колледжа.