Несколько депутатов выразили готовность взять на поруки бывшего заместителя директора сгоревшего колледжа в Одессе Андрея Хаецкого. Об этом 28 мая сообщает «Думская»

В Апелляционном суде Одесской области рассматривают жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей для Хаецкого. Под зданием суда проходит акция в его поддержку. Собралось около 200 человек.

Отмечается, что самого Хаецкого в суд не доставили. Он находится в медчасти СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В зале суда присутствуют народные депутаты Анатолий Урбанский, Сергей Колебошин, депутат горсовета Лилия Леонидова, а также сестра Андрея Хаецкого Мария. Депутаты подали ходатайство о взятии Хаецкого на поруки», — говорится в сообщении.

Известного в Одессе поэта сделали крайним в громком деле о сгоревшем колледже © Facebook, Андрій Хаєцький

Хаецкому вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее жертвы в сгоревшем колледже на Троицкой. В 2019 году он работал замдиректора колледжа.