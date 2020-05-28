В 2014 году Радикальная партия Ляшко на 208-м округе взяла первое место, набрав почти 24%. Это был единственный округ в стране, где они одержали победу.
«В этом году, по данным источников, Ляшко может снова попробовать вернуться в Раду с помощью избирателей Черниговщины. Его конкурентом, вероятно, станет экс-глава Офиса президента Андрей Богдан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Офис президента может сделать ставку на Ляшко, учитывая лояльность властей к олигарху Ринату Ахметову. Также может баллотироваться бывший депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.