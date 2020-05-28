На место в Верховной Раде от 208-го округа Черниговской области может прийти лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который ранее проиграл погибшему Валерию Давиденко, а также экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом 28 мая сообщает «Ракурс»

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«В этом году, по данным источников, Ляшко может снова попробовать вернуться в Раду с помощью избирателей Черниговщины. Его конкурентом, вероятно, станет экс-глава Офиса президента Андрей Богдан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис президента может сделать ставку на Ляшко, учитывая лояльность властей к олигарху Ринату Ахметову. Также может баллотироваться бывший депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.