«Заметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств», — говорится в сообщении.
В САП заявили, что Онищенко может в любой момент участвовать в судебных заседаниях.
«Заметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств», — говорится в сообщении.
В САП заявили, что Онищенко может в любой момент участвовать в судебных заседаниях.
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