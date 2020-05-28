Украина надеется, что суд в Германии примет решение об экстрадиции бывшего нардепа Александра Онищенко на основании новых обстоятельств, которые Украина предоставит, поскольку следствие продолжается. Об этом 28 мая заявили на странице пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook

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