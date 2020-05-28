Германия отказалась выдать Онищенко Украине и объяснила почему
Германия отказалась выдать Онищенко Украине и объяснила почему
© Facebook, Евгений Хурсин | Перейти в фотобанк
«Заметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств», — говорится в сообщении.

В САП заявили, что Онищенко может в любой момент участвовать в судебных заседаниях.    