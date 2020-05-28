Отмечается, что на страницу подписались более 400 человек. Всего было опубликовано около 30 видео, некоторые из которых набрали более 50 тысяч просмотров.
Большинство роликов — это просто слайды фото под музыку.
«Копачи янтаря из Ровенской области создали ТикТок-аккаунт и показывают видео, как уничтожают недра, собирая подписчиков. При этом даже не стесняясь тролить правоохранительные органы», — написал на своей странице блогер Анатолий Штирлиц.
Также отмечается, что на момент написания статьи аккаунт был удален.