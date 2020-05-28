Копатели янтаря из Ровно создали аккаунт в TikTok, на котором выкладывали видео с шутками над правоохранителями. Об этом 28 мая сообщает APnews

Беда Янтарной народной республики. Как коронавирус бьёт по нелегальному бизнесу © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Большинство роликов — это просто слайды фото под музыку.

«Копачи янтаря из Ровенской области создали ТикТок-аккаунт и показывают видео, как уничтожают недра, собирая подписчиков. При этом даже не стесняясь тролить правоохранительные органы», — написал на своей странице блогер Анатолий Штирлиц.

Также отмечается, что на момент написания статьи аккаунт был удален.