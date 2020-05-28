Настя Каменских рассказала, как победить коронавирус
Настя Каменских рассказала, как победить коронавирус
© Настя Каменских. Инстаграм
«Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир, только когда полюбит самого себя», — написала певица.

Однако поклонники считают, что Каменских слишком увлеклась похудением. 

«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Настенька, вы очень похудели», — пишут люди.    

 

 