«Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир, только когда полюбит самого себя», — написала певица.
Однако поклонники считают, что Каменских слишком увлеклась похудением.
«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Настенька, вы очень похудели», — пишут люди.
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Me gustaría que empezaran el nuevo día aprendiendo a quererse a ustedes mismos❤️Es que la persona será capaz de amar el mundo a su alrededor, solo después de encontrar el amor hacia sí misma. ⠀ Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя 😌