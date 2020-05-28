Подписчики украинской певицы Насти Каменских выразили негодование из-за ее чрезмерной худобы и попросили артистку остановиться с новым увлечением. Свое фото исполнительница на днях обнародовала в Instagram

Настя Каменских рассказала, как победить коронавирус © Настя Каменских. Инстаграм

Однако поклонники считают, что Каменских слишком увлеклась похудением.

«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Настенька, вы очень похудели», — пишут люди.