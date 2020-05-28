Ранее власти США заявили, что рассматривают возможность введения санкций против Пекина за действия в отношении Гонконга. Позднее Китай сделал США представление и предупредил о возможных контрмерах, если Соединенные Штаты продолжат действовать вопреки интересам КНР.
«Подход Соединенных Штатов к созыву Совета Безопасности ООН не обоснован, а закон о национальной безопасности в Гонконге является чисто внутренним делом Китая и не имеет никакого отношения к мандату Совета Безопасности», — говорится в сообщении.
В нем, в частности, отмечается, что именно США являются «нарушителем спокойствия в мире», в связи с чем представительство КНР потребовало от Вашингтона «незамедлительно прекратить политику узурпации власти и травли».
Недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) законопроекта под названием «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Разработанный специально для автономии документ запрещает подрывную и сепаратистскую деятельность, а также любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен пригрозил ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта «захватит» Гонконг, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.