Китай отверг обвинения США об угрозе закона о безопасности Гонконга демократическим свободам населения, назвав безосновательным предложение рассмотреть данный вопрос на заседании Совбеза ООН. Об этом говорится в заявлении китайского постпредства при организации, передает РИА Новости 28 мая

США соберут коалицию против КНР из-за Гонконга, но это не поможет — РАСПП © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Подход Соединенных Штатов к созыву Совета Безопасности ООН не обоснован, а закон о национальной безопасности в Гонконге является чисто внутренним делом Китая и не имеет никакого отношения к мандату Совета Безопасности», — говорится в сообщении.

В нем, в частности, отмечается, что именно США являются «нарушителем спокойствия в мире», в связи с чем представительство КНР потребовало от Вашингтона «незамедлительно прекратить политику узурпации власти и травли».

Недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) законопроекта под названием «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Разработанный специально для автономии документ запрещает подрывную и сепаратистскую деятельность, а также любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен пригрозил ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта «захватит» Гонконг, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.