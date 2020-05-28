Ослабление карантина создает риск, что украинцы перестанут соблюдать социальную дистанцию, образуются скученности населения, что чревато новой вспышкой COVID-19. Об этом 27 мая рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко, которую цитирует «Главред»

Коронавирус. Заслуженный врач Украины рассказала, как отпраздновать Троицу и остаться в живых © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

В то же время эксперт выделила еще одну потенциально опасную причину возникновения новой пандемии коронавируса.

Она напомнила, что подобная ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон. Это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну.