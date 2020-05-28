«Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодняшний день не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не требуется. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пойдет», — сказала она.
В то же время эксперт выделила еще одну потенциально опасную причину возникновения новой пандемии коронавируса.
Она напомнила, что подобная ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон. Это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну.