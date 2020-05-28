Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции бывшего внефракционного депутата Верховной Рады и бизнесмена Александра Онищенко и постановил освободить его из-под стражи. Об этом 27 мая сообщается в релизе суда немецкого города Ольденбург

Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Также отмечается, что суд обращался к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили «слишком общую информацию».

В комментарии «Стране» Онищенко подтвердил, что находится на свободе.

«Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе — отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания», — заявил он журналистам.