«В настоящее время нет возможности установить, может ли преследование в Украине иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что суд обращался к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили «слишком общую информацию».
В комментарии «Стране» Онищенко подтвердил, что находится на свободе.
«Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе — отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания», — заявил он журналистам.