В связи с неявкой 26 мая Порошенко повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса 29 мая в качестве свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.
Кроме того, Порошенко вызывают в тот же день для допроса в качестве свидетеля по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
«Для этого Порошенко П.А. необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна», — говорится в сообщении.