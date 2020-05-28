Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало пятого президента страны и депутата Верховной Рады Петра Порошенко на допрос 29 мая сразу по двум делам. Об этом сообщила пресс-служба ГБР

«Операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш. Эксперты о скандале на выставке картин Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

Кроме того, Порошенко вызывают в тот же день для допроса в качестве свидетеля по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

«Для этого Порошенко П.А. необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна», — говорится в сообщении.