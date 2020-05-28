Бывшему главе Закарпатской и Луганской облгосадминистраций Геннадию Москалю 26 мая резко стало плохо во время эфира телеканала NewsOne, после чего его увезла скорая помощь. Комментарий политика опубликовал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале

Дематюкация Украины: Москаль предложил Ольге Богомолец прикладывать к голове мокрое полотенце © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он объяснил, что обычно его давление повышенное, а из-за перепадов температуры давление резко упало. В таких случаях, по его словам, он ходит будто пьяный, а ноги ощущаются как ватные. Москаль также сообщил, что уже чувствует себя хорошо и находится дома.