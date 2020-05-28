«Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. Так я ему говорю: Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала», — заявил Москаль.
Он объяснил, что обычно его давление повышенное, а из-за перепадов температуры давление резко упало. В таких случаях, по его словам, он ходит будто пьяный, а ноги ощущаются как ватные. Москаль также сообщил, что уже чувствует себя хорошо и находится дома.