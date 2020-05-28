На следующей неделе, 6 июня, Швейцария приступит к снятию большинства оставшихся ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны 28 мая

Эпидемия коронавируса: в Швейцарии отменен Женевский международный автосалон © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Многие виды досуга, развлекательные и спортивные мероприятия, которые в настоящее время ограничены, будут разрешены при условии, если будут приняты списки посещаемости и будут соблюдаться меры предосторожности, санитарные нормы и социальное дистанцирование», — говорится в сообщении правительства относительно третьего этапа.

При этом власти страны по-прежнему классифицирует ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную.

По последним данным, в стране подтверждены более 30 тысяч случаев заражения, из которых 1,9 тысячи стали летальными.