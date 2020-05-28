Первый этап снятия ограничений начался в Швейцарии 27 апреля: тогда возобновили работу парикмахеры, семейные врачи и хозяйственные магазины. На втором этапе, стартовавшем 11 мая, открылись школы, музеи и рестораны.
«Многие виды досуга, развлекательные и спортивные мероприятия, которые в настоящее время ограничены, будут разрешены при условии, если будут приняты списки посещаемости и будут соблюдаться меры предосторожности, санитарные нормы и социальное дистанцирование», — говорится в сообщении правительства относительно третьего этапа.
При этом власти страны по-прежнему классифицирует ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную.
По последним данным, в стране подтверждены более 30 тысяч случаев заражения, из которых 1,9 тысячи стали летальными.