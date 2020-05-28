Выборы президента Польши могут провести через две недели после назначения их даты. Об этом глава политического кабинета премьер-министра Польши Кшиштоф Кубув сообщил в эфире Польского радио 28 мая

Спикер сейма Польши объяснила, из-за чего не может назначить выборы президента © Brian Aslak / flickr

По словам Кубува, если сенат не ускорит работу над законом, то срок на сбор подписей и на проведение избирательной кампании будет очень коротким. Он настаивает на том, что, даже если закон выйдет из сената 12 июня, выборы все равно пройдут 28 июня.

«Как вчера на пресс-конференции лидеров правых сил мы заявили, что 28 июня мы хотим провести выборы, так и декларируем, что они состоятся в этот срок», — сказал глава политического кабинета премьера.

Проект нового закона гласит, что голосование будет проходить по стандартной процедуре на избирательных участках. Однако любой избиратель по своему желанию сможет проголосовать по почте, направив соответствующее заявление избирательному комиссару за 12 дней до дня голосования.

Также проект закона гласит, что претенденты на президентский пост, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, не должны будут снова проходить всю процедуру регистрации, в том числе сбор 100 тысяч подписей избирателей. Если они захотят снова участвовать в выборах, то будут автоматически зарегистрированы кандидатами в президенты. На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.