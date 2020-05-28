На Украине с начала эпидемии зафиксировано 22 382 случая коронавируса, 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. Об этом 28 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3201. Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 28 мая в центральную лабораторию поступило 1110 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений о подозрении на COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 321 украинца.