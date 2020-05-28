«По состоянию на 09:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 477 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3201. Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
По состоянию на утро 28 мая в центральную лабораторию поступило 1110 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений о подозрении на COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 321 украинца.