Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что в будущем могут быть биологические войны и конфликты в космосе. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба СНБО на своем сайте

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«В этом направлении мы будем двигаться максимально быстро. Последующие войны — это войны кибернетические, биологические и противостояния в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности», — заявил Данилов.

В частности, такое мнение секретарь СНБО высказал во время встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили состояние сотрудничества в секторе обороны и расширения партнерства в области кибербезопасности.