Он отметил, что Украине нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности из-за возможных биологических войн и конфликтов в космосе.
«В этом направлении мы будем двигаться максимально быстро. Последующие войны — это войны кибернетические, биологические и противостояния в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности», — заявил Данилов.
В частности, такое мнение секретарь СНБО высказал во время встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили состояние сотрудничества в секторе обороны и расширения партнерства в области кибербезопасности.