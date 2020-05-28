Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье для китайской газеты Global Times, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства 28 мая

Кредит раздора: как помощь России в разгар пандемии рассорила молдавских политиков © CC0, Pixabay

В качестве примеров Лавров привел попытки возложить вину за распространения коронавируса на Китай, а также спекуляции вокруг российской помощи ряду стран, оказанной по просьбе их же правительств.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», — написал глава МИД РФ.

В связи с этим, по его мнению, к неизбежным естественным последствиям распространения коронавируса добавляются и «рукотворные», спровоцированные «неспособностью человечества, точнее, определенной его части, отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды».

Ранее Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержали призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша об объявлении глобального перемирия в связи с пандемией коронавируса. В российском внешнеполитическом ведомстве также высказались против односторонних санкций в условиях пандемии, к чему, в частности, призывал Гутерриш.