По данным ООН, на Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия.
«Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства… Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году Кабмин Украины утвердил Нацплан действий по выполнению этих рекомендаций и обязался ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.