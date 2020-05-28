ООН призвала Верховную Раду Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции. Об этом сообщила пресс-служба организации 28 мая

«Солидарность и разнообразие»: В Киеве проходит марш за права женщин © Информатор

«Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства… Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году Кабмин Украины утвердил Нацплан действий по выполнению этих рекомендаций и обязался ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.