В Восточной Европе есть только одна страна, у которой есть силы, средства и потенциальное желание перекроить геополитическое устройство, и это Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

По словам собеседника издания, никакие процессы в Восточной Европе не происходят без участия России.Даже расширение НАТО и ЕС — это следствие политики России, реакция на определенные действия и заявления, уверен политолог.

«Восточной Европе нужна геополитическая альтернатива: немецко-американско-китайский расклад хорошо бы разбавить русским фактором. Ведь в русском империализме (стремлении контролировать определенное пространство) априори нет ничего плохого: любая великая держава всегда стремится к расширению и укреплению своего величия, это один из базовых законов механики международных отношений», — рассказал польский политолог.

То, что это стремление заложено в логику функционирования российского государства и в психологию его граждан, — это тоже нормально, считает Якуб Корейба.

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