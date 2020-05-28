Президент Украины Владимир Зеленский имеет все возможности для того, чтобы справиться с самыми опасными своими политическими соперниками, однако совершенно не ясно, воспользуется ли он этим шансом, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Говоря о том, какой будет украинская политика после карантина, он отметил, что «все зависит от того, как поведет себя наш непрогнозируемый президент».

«Радикалы ему ясно показали, что они его презирают, готовы на нем топтаться и при первой возможности оторвут ему голову», — подчеркнул Погребинский.

Однако в случае если Зеленский и компания не будут дальше устраивать междусосбойчик с противниками, а предъявят хотя бы два-три серьезных обвинения Порошенко и быстро доведут эти дела до суда, в режиме «турбо», то у Зеленского появится шанс хотя бы досидеть первый президентский срок, считает Погребинский.