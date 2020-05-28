Говоря о том, какой будет украинская политика после карантина, он отметил, что «все зависит от того, как поведет себя наш непрогнозируемый президент».
«Радикалы ему ясно показали, что они его презирают, готовы на нем топтаться и при первой возможности оторвут ему голову», — подчеркнул Погребинский.
Если глава украинского государства будет как и ранее выходить на переговоры радикалами, «прыгать со своего места в Верховной Раде и бежать к какому-то подонку, я имею в виду Гончаренко, и что-то ему доказывать», то Зеленский рискует не дожить до конца первого президентского срока, констатировал эксперт.
Однако в случае если Зеленский и компания не будут дальше устраивать междусосбойчик с противниками, а предъявят хотя бы два-три серьезных обвинения Порошенко и быстро доведут эти дела до суда, в режиме «турбо», то у Зеленского появится шанс хотя бы досидеть первый президентский срок, считает Погребинский.