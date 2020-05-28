Политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру назвал два фактора, которые будут определять украинскую политику в ближайшее время

Как только на Украине смягчили карантин и разрешили массовые собрания на улице, по стране прошла серия протестов под предводительством партии Петра Порошенко, а ультраправые атаковали офис Виктора Медведчука.

«Ситуация раскачивается сегодня, и после карантина выплеснулось то, что собралось за это время в социальном и политическом плане. Ну и уже чувствуется дыхание местных выборов — многие политические партии пытаются раскачать свои бренды, напомнить о себе избирателю», — сказал эксперт.

Руслан Бортник: Украина может превратиться в поле битвы Китая и США © Facebook, Ruslan Bortnik

Благодаря Украина в этот период будет переживать весьма турбулентное время с многочисленными конфликтами, скандалами, обвинениями, заключил Бортник.