Как только на Украине смягчили карантин и разрешили массовые собрания на улице, по стране прошла серия протестов под предводительством партии Петра Порошенко, а ультраправые атаковали офис Виктора Медведчука.
«Ситуация раскачивается сегодня, и после карантина выплеснулось то, что собралось за это время в социальном и политическом плане. Ну и уже чувствуется дыхание местных выборов — многие политические партии пытаются раскачать свои бренды, напомнить о себе избирателю», — сказал эксперт.
Он добавил, что именно эти два фактора будут определять украинскую политику в ближайшие полгода.
Благодаря Украина в этот период будет переживать весьма турбулентное время с многочисленными конфликтами, скандалами, обвинениями, заключил Бортник.