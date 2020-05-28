Отвечая на вопрос, почему националисты игнорируют скандал с «пленками Деркача» и выступают единым фронтом с соратниками Порошенко на антипрезидентских акциях, эксперт сказал, что такое поведение — часть украинской ментальности.
«Эта та же ментальность, условно говоря, почему УПА — это хорошо. Это означает, что ситуативно можно войти в союз со злом ради того, чтобы достигнуть своих целей. Вот ситуативно можно входить в союз с Гитлером или другими внешними игроками ради того, чтобы противостоять России. Вот такая бытовая логика здесь работает», — рассказал политолог.
Такая логика не раз порождала на Украине национальные и государственные катастрофы, и, к сожалению, может вызвать их и в будущем, заключил Руслан Бортник.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ