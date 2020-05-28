Настоящий национализм на Украине еще не вырос, или его интересы пока не транслируются в общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник рассказал, как Зеленский попытается избавиться от главы МВД Авакова — видео ©

«Эта та же ментальность, условно говоря, почему УПА — это хорошо. Это означает, что ситуативно можно войти в союз со злом ради того, чтобы достигнуть своих целей. Вот ситуативно можно входить в союз с Гитлером или другими внешними игроками ради того, чтобы противостоять России. Вот такая бытовая логика здесь работает», — рассказал политолог.

Такая логика не раз порождала на Украине национальные и государственные катастрофы, и, к сожалению, может вызвать их и в будущем, заключил Руслан Бортник.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ