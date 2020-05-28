Согласится глава МВД Украины Арсен Аваков на свою отставку или нет, зависит от того, что ему предложат взамен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

Руслан Бортник рассказал, как Зеленский попытается избавиться от главы МВД Авакова — видео ©

«Не исключаю ситуацию, при которой может быть найден баланс с Аваковым, и он согласится на «золотой парашют» в виде секретаря СНБО или первого вице-премьера в правительстве. Он согласится на условия, которые будет считать повышением или достойной отставкой, достойным выходом на политическую пенсию без правовых претензий и сохранением всех активов», — объяснил Руслан Бортник.

Тем более, что команда Зеленского будет переживать все больше кризисов, и политических, и уличных. И Аваков не станет брать на себя ответственность за защиту этой команды, вступая в конфликт с обществом.

Политолог уверен, что Аваков не отработает весь президентский срок Зеленского, так как ему это не выгодно.