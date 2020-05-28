Решение Авакова будет также зависеть и от того, какие гарантии и посылы он получит из США, полагает собеседник издания.
«Не исключаю ситуацию, при которой может быть найден баланс с Аваковым, и он согласится на «золотой парашют» в виде секретаря СНБО или первого вице-премьера в правительстве. Он согласится на условия, которые будет считать повышением или достойной отставкой, достойным выходом на политическую пенсию без правовых претензий и сохранением всех активов», — объяснил Руслан Бортник.
Тем более, что команда Зеленского будет переживать все больше кризисов, и политических, и уличных. И Аваков не станет брать на себя ответственность за защиту этой команды, вступая в конфликт с обществом.
Политолог уверен, что Аваков не отработает весь президентский срок Зеленского, так как ему это не выгодно.