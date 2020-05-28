В результате подковерных договоренностей главой МВД Украны стал «птенец из выводка» Юлии Тимошенко Арсен Аваков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Андрей Гожый, адвокат житомирского журналиста Василия Муравицкого

Негативную роль в реформе правоохранительной структуры Украины сыграли и пришлые грузинские «специалисты», считает Андрей Гожый.

«Заезжие гастролёры-реформаторы из Грузии — Деканоидзе, Згуладзе, Саакашвили, который, кстати, снова теперь поднят Зеленским, пусть и на ничего не значащую должность, но в том числе и ему мы должны сказать спасибо, в кавычках, за изнасилования и убийства. Просто немного перепотрошили МВД, переподчинили ему национальную гвардию, паспортную службу, создав такого «монстра» и переименовав милицию в полицию, попутно уничтожили нормальные оперативно-следственные кадры», — рассказал собеседник издания.

Гожый: МВД Украины превратилось в кузницу кадров каких-то отморозков © Facebook, Андрей Гожый

Полностью интервью можно прочитать здесь.