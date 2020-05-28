Негативную роль в реформе правоохранительной структуры Украины сыграли и пришлые грузинские «специалисты», считает Андрей Гожый.
«Заезжие гастролёры-реформаторы из Грузии — Деканоидзе, Згуладзе, Саакашвили, который, кстати, снова теперь поднят Зеленским, пусть и на ничего не значащую должность, но в том числе и ему мы должны сказать спасибо, в кавычках, за изнасилования и убийства. Просто немного перепотрошили МВД, переподчинили ему национальную гвардию, паспортную службу, создав такого «монстра» и переименовав милицию в полицию, попутно уничтожили нормальные оперативно-следственные кадры», — рассказал собеседник издания.
В итоге была уничтожена система подготовки, в новую полицию стали набирать сотрудников по объявлениям на столбах. Само же МВД превратилось в рыхлую полукриминальную структуру, завязанную лично на Авакова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.