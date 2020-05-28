Если в Казахстане русский знает казахский язык, он может не переживать за свое будущее, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, журналист Андрей Серенко

Андрей Серенко о русских, которые большие русофобы чем местные радикалы Украины и Казахстана © предоставлено Андреем Серенко

«Это характерно для любого народа, если мы увидим какого-нибудь африканца или китайца, который на ломаном русском споет «Катюшу», мы же так умиляемся. Потому многие русскоязычные учат казахский язык, и таких будет все больше, если они планируют жить в Казахстане», — рассказал политолог.

Андрей Серенко считает, что в российских университетах нужно ввести программы обучения казахскому языку, украинскому, белорусскому, грузинскому. Россияне должны знать эти языки, это не признак ущербного поведения. Это признак силы и мудрости.

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