Отношение к русскому в таком случае будет даже лучше, чем к казаху, так как знание языка — это признак уважения к народу и его культуре, считает собеседник издания.
«Это характерно для любого народа, если мы увидим какого-нибудь африканца или китайца, который на ломаном русском споет «Катюшу», мы же так умиляемся. Потому многие русскоязычные учат казахский язык, и таких будет все больше, если они планируют жить в Казахстане», — рассказал политолог.
Андрей Серенко считает, что в российских университетах нужно ввести программы обучения казахскому языку, украинскому, белорусскому, грузинскому. Россияне должны знать эти языки, это не признак ущербного поведения. Это признак силы и мудрости.
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