В результате псевдореформы МВД ряды правоохранительных органов Украины покинули профессионалы, а вместо них пришло множество случайных людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Золотарев

«Пока МВД или СБУ больше напоминают охранников большого базара, нежели правоохранителей. Пока у нас будет «палочная» система, пока на одного оперативного сотрудника будет приходиться по несколько начальников и людей, которые никаких правоохранительных функций не выполняют, а просто перекладывают бумаги, никаких изменений ждать не стоит», — рассказал собеседник издания.

Андрей Золотарёв: Под видом реформы Украине подали муляжи американской полиции © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрея Золотарева, власть предержащих в Украине такое положение в силу тех или иных обстоятельств устраивает.

Нынешнего главу МВД Арсена Авакова, хотя он и не показывает результаты, бояться тронуть по политическим причинам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.