«Пока МВД или СБУ больше напоминают охранников большого базара, нежели правоохранителей. Пока у нас будет «палочная» система, пока на одного оперативного сотрудника будет приходиться по несколько начальников и людей, которые никаких правоохранительных функций не выполняют, а просто перекладывают бумаги, никаких изменений ждать не стоит», — рассказал собеседник издания.
По словам Андрея Золотарева, власть предержащих в Украине такое положение в силу тех или иных обстоятельств устраивает.
Нынешнего главу МВД Арсена Авакова, хотя он и не показывает результаты, бояться тронуть по политическим причинам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.