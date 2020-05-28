Без политически-медийной поддержки русофобия исчезнет в Польше не через годы, а через несколько недель, считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Конрад Рэнкас: Поляки должны смотреть на Восток, как на наши Кресы, так и на Москву и Пекин © vk.com, Конрад Ренкас

Например, не существует никакой «украинской национальной идеи» без русофобии и полонофобии. Польша же, поляки и «польский мир» существуют совершенно независимо от российского вопроса, уверен собеседник издания.

«Конечно, с моей точки зрения, Польше выгодны как можно лучшие отношения с Россией, но можно легко представить себе и взаимное дружеское равнодушие наших стран. Русофобия искусственно вызвана у поляков, она не является результатом оценки реальных угроз или фаталистическим отражением каких-то хтонических антироссийских инстинктов поляков», — рассказал Конрад Рэнкас.

Если русофобия исчезнет, то никто не будет по ней проливать слёз, конечно, кроме явной западной агентуры, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.