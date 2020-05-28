По его словам, определять себя через отношение к другой нации или стране могут только незрелые, неокрепшие общества, а также искусственно созданные или «отрезанные» от общего ствола.
Например, не существует никакой «украинской национальной идеи» без русофобии и полонофобии. Польша же, поляки и «польский мир» существуют совершенно независимо от российского вопроса, уверен собеседник издания.
«Конечно, с моей точки зрения, Польше выгодны как можно лучшие отношения с Россией, но можно легко представить себе и взаимное дружеское равнодушие наших стран. Русофобия искусственно вызвана у поляков, она не является результатом оценки реальных угроз или фаталистическим отражением каких-то хтонических антироссийских инстинктов поляков», — рассказал Конрад Рэнкас.
Если русофобия исчезнет, то никто не будет по ней проливать слёз, конечно, кроме явной западной агентуры, добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.