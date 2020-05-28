Если Украина объявит мобилизацию, то в строй вернутся ветераны АТО, опытные и знающие солдаты, которые будет отличаться от тех, кто в 2014 году только учился убивать. Тем не менее, с точки зрения тактики и методов ведения войны украинские военные ушли не далеко.
«Окопы научились рыть, инженерные службы, значит, подтянули. Качественно в них ничего не изменилось. Война у нас носит затяжной позиционный характер, поэтому у них не было возможности приобрести опыт маневрирования, опыт тактических действий. Но уверен, если завтра будет нужда в маневрировании, у них будут очень серьезные затруднения. Если с нашей стороны будет серьезное сопротивление, они могут быть сломлены в одночасье», — рассказал собеседник издания.
Александр Ходаковский напомнил, что к Минским соглашениям Украину привела череда скоротечных и болезненных поражений в Донбассе.
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