Пропуская молодежь через мясорубку войны, Украина создает кадровый резерв для своих Вооруженных сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: За эти годы солдат Украины приучили к тому, что они воюют не с людьми, а со злом © предоставлено Александром Ходаковским

«Окопы научились рыть, инженерные службы, значит, подтянули. Качественно в них ничего не изменилось. Война у нас носит затяжной позиционный характер, поэтому у них не было возможности приобрести опыт маневрирования, опыт тактических действий. Но уверен, если завтра будет нужда в маневрировании, у них будут очень серьезные затруднения. Если с нашей стороны будет серьезное сопротивление, они могут быть сломлены в одночасье», — рассказал собеседник издания.

Александр Ходаковский напомнил, что к Минским соглашениям Украину привела череда скоротечных и болезненных поражений в Донбассе.

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