По его словам, постсоветское поколение не относится к ценностям советской эпохи с той долей уважения, которой нам бы хотелось, и с этим нужно считаться.
«Это новое поколение хуже говорит по-русски, больше говорит по-казахски. Оно ориентируется на собственные ценности, на религиозные, этнические либо культурные, без всякой привязки к советскому строю. Необходимости в русском языке, который был главным инструментом, который в неполитическом, не административном плане скреплял постсоветское пространство, многие молодые казахи не испытывают. Тем более что многие казахи учатся на Западе, в Турции, Китае, то есть доминирования России в сфере культуры, образования давно уже нет», — рассказал политолог.
Андрей Серенко считает, что любые проявления русофобии за пределами России — это результат неэффективной работы российской дипломатии. Сейчас России необходима качественно новая стратегия работы на постсоветском пространстве, добавил он.
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