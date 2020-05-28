В Казахстане в активную социальную жизнь вступает поколение, которое выросло после краха СССР и не имеет никаких эмоциональных связей с советским культурным кодом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Серенко

Андрей Серенко о русских, которые большие русофобы чем местные радикалы Украины и Казахстана © предоставлено Андреем Серенко

«Это новое поколение хуже говорит по-русски, больше говорит по-казахски. Оно ориентируется на собственные ценности, на религиозные, этнические либо культурные, без всякой привязки к советскому строю. Необходимости в русском языке, который был главным инструментом, который в неполитическом, не административном плане скреплял постсоветское пространство, многие молодые казахи не испытывают. Тем более что многие казахи учатся на Западе, в Турции, Китае, то есть доминирования России в сфере культуры, образования давно уже нет», — рассказал политолог.

Андрей Серенко считает, что любые проявления русофобии за пределами России — это результат неэффективной работы российской дипломатии. Сейчас России необходима качественно новая стратегия работы на постсоветском пространстве, добавил он.

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