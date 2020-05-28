Пропрезидентская партия «Слуга народа» не дает Украине вернуться в 2014 год, когда страну разрывали на части, рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Фесенко: Из окружения Зеленского пытаются выбить людей, на которых он опирается © glavred.info Петра Порошенко достаточно влиятелен на правом фланге украинской политики, поэтому с ним надо считаться.

Тем не менее Порошенко пользуется поддержкой меньшинства украинского общества, а надежды его сторонников или призывы к новому Майдану пока не имеют оснований.

«Как и пророссийские силы, которые тоже составляют явное меньшинство, которое не имеет поддержки большинства украинцев, на другом фланге Порошенко. Слава Богу, что есть Зеленский, потому что иначе это было бы возвращение в 14-й год, когда страну разрывали. Очень хорошо, что есть центристская партия Зеленского и других политических сил, которые смягчают это противоречие», — считает политолог.

Тем не менее, по словам Владимира Фесенко, между соратниками Порошенко и представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» сложились хорошие отношения, поэтому не надо воспринимать украинскую политику как гражданскую войну.

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