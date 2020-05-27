Бывшие послы США на Украине 26 мая выступили с заявлением, в котором подвергли критике попытки втянуть Украину во внутреннюю политическую борьбу в Штатах накануне приближающихся президентских выборов. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина»

Лакейство Порошенко и первый год Зеленского. Главное на неделе 16-22 мая от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.

Американские дипломаты также отметили, что успехи Украины отвечают интересам Соединенных Штатов, которые «заключаются в укреплении стабильности и безопасности в Европе»,

«Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами», — говорится в заявлении.

Подписи под заявлением поставили первый посол США на Украине Роман Попадюк, третий посол США Стивен Пайфер, четвертый посол Карлос Паскуаль, пятый посол Джон Хербст, шестой посол Уильям Тейлор, седьмой посол Джон Теффт и девятый посол США в Киеве Мари Йованович.

Народный депутат Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и вице-президента Джо Байдена, который курировал украинское направление политики США.

Записи были якобы сделаны в 2016 году. Пятый президент Пётр Порошенко, по сути, отчитывается перед Байденом о своей работе и получает от него ценные указания.