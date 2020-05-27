Украинскую экономику можно было бы спасти по европейскому рецепту, но нынешний состав правительства на это не способен, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

Европейский союз сейчас рассматривает план ФРГ и Франции о масштабных вливаниях бюджетных средств в экономику, и теоретически Украина может последовать по такому пути, считает эксперт.

«Да, это было бы логично. Но для этого нужно было бы сменить руководство Национального банка и пересмотреть политику взаимоотношений с внешними игроками», — сказал он.

Руслан Бортник: Украина может превратиться в поле битвы Китая и США © Facebook, Ruslan Bortnik

Это могло бы оперативно поправить ситуацию в украинской экономике, переживающей спад из-за карантина, но пока что правительство не способно на пересмотр этой политики, полагает он.