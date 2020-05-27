Европейский союз сейчас рассматривает план ФРГ и Франции о масштабных вливаниях бюджетных средств в экономику, и теоретически Украина может последовать по такому пути, считает эксперт.
«Да, это было бы логично. Но для этого нужно было бы сменить руководство Национального банка и пересмотреть политику взаимоотношений с внешними игроками», — сказал он.
Бортник также отметил, что стране нужна более эффективная монетарная политика и кредитно-финансовая политика с одновременными государственными инвестициями в инфраструктурные проекты.
Это могло бы оперативно поправить ситуацию в украинской экономике, переживающей спад из-за карантина, но пока что правительство не способно на пересмотр этой политики, полагает он.