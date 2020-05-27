Хор DUSTYESKY исполняет советские песни, притом что участники не знают русского языка. Исполнители одеваются в русском стиле и часто позируют с флагом СССР.
«Австралийских украинцев коробит и сам репертуар, разумеется. Но особенно их ломает использование хором серпа и молота. А это же символ советского и (внимание!) русского террора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что СУАО возмущает тот факт, что хор активно показывают по австралийскому телевидению, часто с той самой «недопустимой» советской символикой.