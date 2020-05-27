Союз украинских организаций Австралии (СУОА) возмутил факт использования советской символики австралийским хором DUSTYESKY. Об этом в среду, 27 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Странная память. Представители ВСУ возложили венки австралийским воинам к памятнику советским солдатам © Telegram-канал Украина.ру

«Австралийских украинцев коробит и сам репертуар, разумеется. Но особенно их ломает использование хором серпа и молота. А это же символ советского и (внимание!) русского террора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СУАО возмущает тот факт, что хор активно показывают по австралийскому телевидению, часто с той самой «недопустимой» советской символикой.