Согласно последним данным, в Белорусии официально зарегистрировано 38 059 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 208 людей, 15 086 выздоровели.
За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 915 жителям страны.
По общему числу зараженных Белоруссия находится на 22-м месте в мире. При этом государство, наряду с Чили, Бахрейном, Бельгией, Ирландией, США, Кувейтом, Сингапуром, Испанией и Катаром, входит в десятку стран с самым большим количеством случаев заражения на миллион человек населения.
Отмечается, что в рейтинге не учитывались карликовые государства, вроде Ватикана и Сан-Марино.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об улучшении ситуации с COVID-19 «с Божьей помощью» и предсказал скорую победу над заболеванием.