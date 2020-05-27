Белоруссия вошла в десятку стран-лидеров по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом на 1 млн человек. Об этом в среду, 27 мая, сообщил портал tut.by

Согласно последним данным, в Белорусии официально зарегистрировано 38 059 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 208 людей, 15 086 выздоровели.

За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 915 жителям страны.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк находится на 22-м месте в мире. При этом государство, наряду с Чили, Бахрейном, Бельгией, Ирландией, США, Кувейтом, Сингапуром, Испанией и Катаром, входит в десятку стран с самым большим количеством случаев заражения на миллион человек населения.

Отмечается, что в рейтинге не учитывались карликовые государства, вроде Ватикана и Сан-Марино.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об улучшении ситуации с COVID-19 «с Божьей помощью» и предсказал скорую победу над заболеванием.