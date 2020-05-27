В открытом письме предлагается «ввести специальный режим налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, виноградарством и виноделием».
«В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году призывают отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку», — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с негативными последствиями пандемии национальные производители призывают правительство поддержать их путем предоставления более лояльных условий представления в торговых сетях, увеличения доли украинского вина и введения пошлин как защитного механизма.
Отмечается, что инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.