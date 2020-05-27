Украинские виноградари и виноделы обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю с просьбой снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли и минимизации экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом 27 мая говорится в сообщении Bayadera Group, передает «Интерфакс-Украина»

В открытом письме предлагается «ввести специальный режим налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, виноградарством и виноделием». Санкции довели. Разъяренные одесские виноделы угрожают засыпать Киев непроданным виноградом

«В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году призывают отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с негативными последствиями пандемии национальные производители призывают правительство поддержать их путем предоставления более лояльных условий представления в торговых сетях, увеличения доли украинского вина и введения пошлин как защитного механизма.

Отмечается, что инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.