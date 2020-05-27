Стороны обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются на Украине при участии азербайджанских инвесторов.
«ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию», — заявил украинский лидер.
Зеленский также поблагодарил Алиева за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования в виде гуманитарной помощи от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая.
Кроме того, была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.