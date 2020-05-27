«Друзья, Победа! Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона. Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии "Галичина" — нацистской!… Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения», — написал он.
По его словам, действия Института нацпамяти и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС «Галичина» признали незаконными.
Сам Вятрович при этом отметил, что в решении суда нет ни слова о том, является символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима или нет.
«Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти, мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой», — объяснил Вятрович в Facebook.