Киевский окружной суд признал символику дивизии «Галичина» нацистской. Об этом 27 мая сообщил депутат Верховной Рады, член фракции «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале

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По его словам, действия Института нацпамяти и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС «Галичина» признали незаконными.

Сам Вятрович при этом отметил, что в решении суда нет ни слова о том, является символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима или нет.

«Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти, мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой», — объяснил Вятрович в Facebook.