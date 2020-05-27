Правительство Украины разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая, которое транслировалось в YouTube

Претендент на должность министра энергетики скрыл работу жены в структурах Ахметова © Facebook, Виталий Шубин Ольги Буславец объединение двух ведомств в одно привело к конфликтам интересов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране наблюдается «колоссальный кризис» в энергетике, а у правительства нет шести месяцев для создания Министерства энергетики.

«Поэтому мы, собственно, идем таким шагом — выделяем Министерство экологии, будем ускорять все процедуры и двигаться дальше… критически важно обеспечить стабильность именно Министерства энергетики», — добавил он.

Шмыгаль также отметил, что будет назначен и.о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.