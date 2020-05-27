Правительство Украины согласовало назначение новым главой Киевской областной государственной администрации Василия Володина, который ранее занимал должность заместителя председателя. Об этом 27 мая сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
Володин занимал должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора «Электронмаша».
Чиновник родился в Черкасской области. В 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.
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