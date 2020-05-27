Правительство Украины согласовало назначение новым главой Киевской областной государственной администрации Василия Володина, который ранее занимал должность заместителя председателя. Об этом 27 мая сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию © Facebook, Максим Куцый Чиновник родился в Черкасской области. В 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.