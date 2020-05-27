Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию
Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию
© Facebook, Максим Куцый
Володин занимал должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора «Электронмаша».

Чиновник родился в Черкасской области. В 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.    