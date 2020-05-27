Кроме того отмечается, что в текущем сезоне ситуация уже осложнена тем, что черешневые сады существенно пострадали от весенних заморозков, вследствие чего валовой сбор будет гораздо ниже прошлогоднего.
«Данные заморозки уже привели к 90% потери ранних сортов черешни и негативно сказались на будущем урожае поздних сортов, а качество ягоды, которая на данный момент поступает в продажу оценивается ниже среднего» — прокомментировал ситуацию руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.