Украинские производители черешни испытывают беспокойство из-за дождей по всей территории страны, которые не прекращаются с начала недели, поскольку они могут пагубно сказаться на объемах сбора ягоды и их качестве. Об этом 27 мая сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты»

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