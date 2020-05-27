В эфире подкаста бывший пресс-секретарь Шредера Бэла Анда задавала вопросы. В первом выпуске Шредер резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше. Имени украинского посла Андрея Мельника он не произносил.
«Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины, меня критикует?» — задался вопросом Шредер.
Ранее в интервью берлинской газете Tagesspiegel Мельник раскритиковал призывы политика «снять санкции с России, введенные за ее действия против Украины».