Киев принял решение открыть торгово-развлекательные комплексы с 30 мая в рамках ослабления карантина. Об этом 27 мая на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

Украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли миллиарды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание», — отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования: температурный скрининг сотрудников и постояльцев и масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.