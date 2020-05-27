По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии торгово-развлекательных центров, но без работы развлекательных зон. Они откроются с соблюдением санитарных норм и регламентов с субботы, 30 мая.
«Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание», — отметил Кличко.
Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования: температурный скрининг сотрудников и постояльцев и масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.