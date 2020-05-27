Отделение прокуратуры в Каховке Херсонской области загорелось после того, как неизвестный бросил в здание емкость с зажигательной смесью. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба полиции

Во двор депутата Рады от «Слуги народа» бросили коктейль Молотова «При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества», — говорится в сообщении. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).